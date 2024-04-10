العثور على جثمان سائق "توك توك" في أرض زراعية بالفيوم

عثرت أجهزة الأمن بالفيوم على جثمان شاب يدعى عبد الناصر جمال يبلغ من العمر 17 سنة مقتول وملقى في أرض زراعية بعزبة الشبلي التابعه للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول وملقى بأرض زراعيه بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم العثور الجثة ونقلها الى مستشفى اطسا المركزي.

تم تشكيل فريق بحث وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب يعمل على "توك توك" وأضافت التحريات أنه تم استدراجه من قبل مجهولين، من منطقة فوز إلى الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الشاب من التوك توك" وضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا "التوك توك" وألقوا بجثمانه في أحد الحقول الزراعية.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى امرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة والتصريح بدفنها عقب انتهاء التشريح وتولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق لقي شاب بالفيوم مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية على بطريق بحيرة قارون السياحي , اختل توازنه وسقط أرضًا وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة ابشواي ، بورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثاني إثر حادث انقلاب دراجة نارية على بطريق السياحي لبحيرة قارون بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة ابشواي إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شاب يدعى اسلام عويس عبد الشفيع 23 عاما، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها أثناء ذهابه لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.

تم استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي تحت تصرف النيابة ، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته عقب توقيع مفتش الصحة الكشف على الجثمان وتولت التحقيق.