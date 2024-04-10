سرقوا 10 ملايين جنيه.. سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال مباحث بالعمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط المباحث، للنصب على تجار العملات الأجنبية والاستيلاء على أموالهم، بمشاركة مجموعة من مواطني إحدى الدول العربية، وتمكنوا من سرقة 10 ملايين جنيه من تاجر آثار.

سرقوا 10 ملايين جنيه.. سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال المباحث بالعمرانية

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغات متعددة بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على تجار العملة منتحلين صفة رجال المباحث مستخدمين مجموعة من مواطني إحدى الدول العربية، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا كبير.

ويقوم أفراد التشكيل الذين يحملون جنسية دولة عربية باستقطاب تجار العملة وطلب منهم شراء مبالغ كبيرة من الدولار، وأثناء إتمام عملية الاستبدال يقوم باقي أفراد التشكيل بمداهمة المكان منتحلين صفة رجال المباحث والاستيلاء على المبالغ المالية من الضحية، وفى إحدى العمليات تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 10 مليون جنيه حصيلة أخر عملية وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع منظفات بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بإنتاج وتعبئة كمية كبيرة من المنظفات الصناعية مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على أكثر من 30 طن منظفات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استعجال تقرير المعمل الجنائي لحريق داخل محل تجاري في التجمع الأول

كما امرت النيابة العامة، باستعجال تقرير المعمل الجنائي لحريق هائل داخل محل تجاري في التجمع الأول، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجارى داخل مول بدائرة قسم شرطة التجمع أول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 6 سيارات إطفاء فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية فيما التهمت النيران محتويات المحل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.