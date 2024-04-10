ضبط مخزن عثر بداخله على 90 طن ملح فاسد في كفر الشيخ

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المدير المسؤول عن مخزن "بدون ترخيص" لتعبئة ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمي بكفر الشيخ.

ضبط مخزن بداخله 90 طن ملح فاسد في كفر الشيخ

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (المدير المسؤول عن مخزن لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ) بحيازة كميات من ملح يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي بقصد طرحه بالأسواق غاشًّا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على (89,250 طن ملح سياحات) معبأ داخل أجولة وعبوات مخصص للأغراض الصناعية غير صالح للاستهلاك الآدمى قام المذكور بطحنه وتعبئته في عبوات غير مكتملة البيانات التجارية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.

استعجال تقرير المعمل الجنائي لحريق داخل محل تجاري في التجمع الأول

كما امرت النيابة العامة، باستعجال تقرير المعمل الجنائي لحريق هائل داخل محل تجاري في التجمع الأول، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجارى داخل مول بدائرة قسم شرطة التجمع أول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 6 سيارات إطفاء فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية فيما التهمت النيران محتويات المحل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حبس 11 ديلر مخدرات قبل ترويج بضاعتهم ليلة العيد بالإسماعيلية

كما أمرت النيابة العامة، بحبس 11 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج المواد المخدرة في الإسماعيلية.

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، قد شن حملة أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط 11 متهم "لـ 5 منهم معلومات جنائية" بدوائر مراكز شرطة "التل الكبير، فايد، أبوصوير" وبحوزتهم (12,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 4 قطع سلاح أبيض- سيارة ملاكى- دراجة نارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.