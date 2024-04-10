استعجال تقرير المعمل الجنائي لحريق محل تجاري في التجمع الأول

أمرت النيابة العامة، باستعجال تقرير المعمل الجنائي لحريق هائل داخل محل تجاري في التجمع الأول، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

استعجال تقرير المعمل الجنائي لحريق داخل محل تجاري في التجمع الأول

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجارى داخل مول بدائرة قسم شرطة التجمع أول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 6 سيارات إطفاء فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

استعجال تقرير المعمل الجنائي لحريق داخل محل تجاري في التجمع الأول

وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية فيما التهمت النيران محتويات المحل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حبس 11 ديلر مخدرات قبل ترويج بضاعتهم ليلة العيد بالإسماعيلية

كما أمرت النيابة العامة، بحبس 11 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج المواد المخدرة في الإسماعيلية.

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، قد شن حملة أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط 11 متهم "لـ 5 منهم معلومات جنائية" بدوائر مراكز شرطة "التل الكبير، فايد، أبوصوير" وبحوزتهم (12,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 4 قطع سلاح أبيض- سيارة ملاكى- دراجة نارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1318 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.