بمكياج صاخب.. بوسي تحتفل بأول أيام عيد الفطر على طريقتها الخاصة

شاركت المطربة بوسي متابعيها بأحدث إطلالاتها التي ظهرت بها في أول أيام الفطر المبارك لتبدو في غاية أناقتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت بوسي بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بادي أسود وعليه بنطال جينز مجسم عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي بشكل ناعم وجذاب ونسقت عليهما كرديجان صمم من قماش الشيفون الشفاف بلون الأسود اللامع، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وفضلت ترك خصلات شعرها منسدلة وراء ظهرها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على ألوان النود لتحدد ملامحها بشكل واضح مع لون النبيتي الغامق في الشفاه.

وفي سياق آخر كانت تصدرت بوسي محرك البحث جوجل خلال شهر رمضان المبارك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة بوسي في أثناء أداءها واجب العزاء بمسجد شرطة بالتجمع الخامس، للملحن محمد يحيى؛ لوفاة والده، وظهرت في أثناء محاولة أحد الحضور من أصدقائها لمصافحتها وتقبيلها؛ مما جعلها تحرجه أمام الجميع.

من جانبها، لم ترد المطربة بوسي بأي تعليقات على خبر انفصالها هذه المرة، على الرغم من نفيها له في المرات السابقة التي كانت تتعرض للشائعات حوله، واكتفت «بوسى» بحذف جميع الصور التي كانت تجمعها مع طليقها هشام ربيع، وقامت بنشر صور جديدة من آخر جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





الجدير بالذكر أن واحتفل الثنائي بحفل زفافهما في مايو من العام الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وظهرت خلال مقطع فيديو بالحفل قائلة: «عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي انا هابة منى.



بوسي

بوسي من مواليد 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية و ممثلة مصرية ، اسمها الحقيقى ياسمين محمد شعبان أمين .

ولدت بوسى يوم 1 سبتمبر 1981 فى مدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، ابتدت حياتها الفنية بأنها تغنى فى الأفراح الشعبية فى محافظة الشرقيه من هيا صغيرة فى سن 16 سنة ، و بعد كده اشتغلت فى كباريهات شارع الهرم .

فى سنة 2012 اشتهرت بوسى بعدما غنت أغنيتها المشهورة آه يا دنيا فى فيلم الالمانى .