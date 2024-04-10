محافظ بني سويف يزور جمعية رعاية المؤسسات الإجتماعية للأيتام أول أيام العيد

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك، لتهنئة الأطفال بعيد الفطر المبارك، حيث داعبهم وصافحهم، واستمع لأغانيهم الوطنية والمبهجة بالمناسبة السعيدة، مثنيا على أدائهم المتميز، ومحفزا ومشجعا لهم بكلمات رقيقة وأبوية

وساد المكان أجواء من البهجة بين الأطفال ونزلاء الدار صباح أول أيام عيد الفطر المبارك ، واكتست وجوه مسؤولي الدار ابتسامة معبرة عن سعادتهم بزيارة المحافظ، حيث حرص المحافظ على التقاط صورة سيلفى مع الأطفال استجابة لرغبتهم ، مؤكدا أن المحافظة لاتألوا جهداً في توفير أوجه الدعم لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، واستمع لبعض احتياجات ومقترحات أبناء الدار والقائمين عليها ووعد بدراستها وتلبيتها ،مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لكافة أبناء دور الرعاية

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف

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