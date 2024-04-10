محافظ بني سويف يزور دار الخير والبركة لتهنئة المسنين بعيد الفطر

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف دار الخير والبركة لرعاية المُسنين لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سوبف، وزينب عبد الحميد الشيخ رئيس جمعية الشابات المسلمات التابعة لها الدار.

حيث قام محافظ بني سويف بتقديم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربا عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين في لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم في الحياة، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.

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