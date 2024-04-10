محافظ شمال سيناء يستقبل المهنئين بالعيد

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عدد من مشايخ القبائل والعائلات والأهالي والقيادات الطبيعية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية من مختلف مراكز ومدن المحافظة للتهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث حرص مشايخ القبائل والعائلات وأعضاء المجموعة البرلمانية علي تقديم التهنئة للمحافظ باسم أبناء القبائل والعائلات فى مختلف أنحاء المحافظة، معاهدين الله والقيادة السياسية بدعم الجهاز التنفيذي لتحقيق التنمية.



وأكد المحافظ علي حرص القيادة السياسية على تنمية وتعمير سيناء واقامة المشروعات على أرض سيناء لدفع عمليات التنمية الى الامام، وقدم التهنئة لأهالي المحافظة ولكل الشعب المصري بمناسبة العيد.



من ناحية أخري استقبل المحافظ، وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، القس غبريال إبراهيم نائب الأسقف، حيث قدم الوفد التهنئة باسمه وباسم قيادات وأبناء الكنيسة بشمال سيناء، إلى المحافظ وقيادات وأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأكد الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، على علاقات الود والمحبة بين الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه، مشيرا إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحتفلان بالمناسبات الدينية ويشاركان بعضهم البعض في كافة المناسبات.



بدوره أكد المحافظ، على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة، وهو الذي يظهر في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة.



من ناحية اخري قام المحافظ بتسليم جوائز مسابقة الوسيم للقران الكريم على الفائزين العشرة بالمسابقة، حيث منح كل فائز مبلغ 100 ألف جنيه بمجموع جوائز مليون جنيه مقدمة من مؤسسة الوسيم الخيرية، في حضور الدكتور محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وسعدية محمود، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير.