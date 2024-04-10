محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجنازة على ضحايا معدية الحيبة بالفشن

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة الجنازة على ضحايا حادث انزلاق سيارة من على معدية نيلية بالحيبة، حيث أقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشيخ شمردل بمدينة الفشن، وفي حضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، طه الناظر عضو مجلس النواب، محمد بكري رئيس الوحدة المحلية وبعض التنفيذيين ، وسط مشاهد من الحزن والألم سادت جموع مشيعي الجنازة

وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة تقدم محافظ بني سويف بالعزاء لأهالي وذوي المتوفين في مصابهم ، الذي فجع أبناء المحافظة عامة وأهالي مركز ومدينة الفشن خاصة، معرباً عن بالغ حزنه لوقوع هذا الحادث، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ، وأن تكون وفاتهم في أيام مباركة لعلها من المبشرات أن يتقبلهم المولى عزوجل في عباده الصالحين ومن الشهداء

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن بسرعة تنفيذ الاجراءات اللازمة لصرف المساعدات الأجلة من وزارة التضامن لأسر المتوفين .

تجدر الإشارة إلى تلقى مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، فجر الثلاثاء، بلاغاً بانزلاق سيارة ميكروباص أثناء صعودها معدية نيلية بقرية الحيبة قبل تحركها للعبور من الجانب الشرقي إلى غرب النيل، مما أدى إلى وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة، حيث وجه محافظ بني سويف بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مكلفا رئيس المدينة بالتواجد بموقع الحادث، كما تحركت قوات الإنقاذ النهرى، والإسعاف والصحة وقوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وبدأت قوات الإنقاذ النهرى في عملية استخراج الجثامين من مياه النهر ،حيث تم استخراج 4 ونقلهم لمستشفى الفشن المركزي لاستكمال الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن ، فيما تتواصل جهود البحث للعثور على الخامس

FB_IMG_1712753583145

FB_IMG_1712753581224

FB_IMG_1712753579348

FB_IMG_1712753577245