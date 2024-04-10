فلسطينيون يزورن أقاربهم داخل القبور في العيد ( فيديو)

بعدما كانوا ينتظرونه بالتكبيرات والكعك والملابس الجديدة، يستقبل أهالي فلسطين عيد الفطر المبارك هذا العام، بينما تفوح رائحة الموت والفقد والدمار من كل أرجاء البلاد، فلم يعد هناك مكان للفرحة وسط استمرار الحرب الضارية.

وعرضت فضائية "ten”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لقطات من قيام الفلسطينيين بدير البلح في قطاع غزة بزيارة أقاربهم في القبور في أول أيام عيد الفطر.

وظهر في الفيديو تواجد عدد من العائلات الفلسطينية عند قبور أقاربهم وعلى وجوههم الحزن.

وقالت إحدى السيدات:" مفيش عيد محدش يقولي كل عام وانتي بخير لأني فعلًا مش بخير".

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المساجد:

أدى الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك على أنقاض المساجد التي دمرتها آلة العدوان الإسرائيلية، وفي مدارس الإيواء التي نزحوا إليها، وفي الساحات العامة تحت المطر بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية.

بينما في رفح جنوب القطاع، التي نزح إليها أكثر من مليون مواطن، أدى عدد من النازحين صلاة العيد في مدارس الأيواء، وبالقرب من خيام النزوح. وبادرت عدة مؤسسات إغاثية بتوزيع الحلوى والألعاب على الأطفال في محاولة لرسم البسمة على وجوههم رغم الظروف الصعبة، كما أقيمت صلاة العيد على أنقاض مسجدي الفاروق والهدى في المدينة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية، بأنه رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 187 يومًا، يحاول المواطنون قدر الإمكان إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب أطفالهم وأبناء الشهداء والجرحى، والمهدمة بيوتهم الذين نزحوا إلى مراكز إيواء وخيام.

وأضافت، أن غالبية الأطفال ارتدوا ملابس عادية، ولم يستطيعوا شراء ملابس العيد، بسبب الظروف الصعبة التي فرضها العدوان وتدمير الأسواق والمحال التجارية.

يذكر أنه أدى نحو 5 آلاف فلسطينى صلاة عيد الفطر المبارك، في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، رغم الإجراءات والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

كما أدى أكثر من 60 ألف مصلٍ، صلاة عيد الفطر، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال، وشهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقًا كبيرًا للمواطنين، منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد.