بشارة  يحتفل بالعيد مع أبناء دور الرعاية الايوائية

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة دار الرحمة لرعاية الفتيات والحضانة الإيوائية، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاحتفال معهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، السكرتير العام للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وقدم المحافظ الهدايا للأطفال المتواجدين داخل الدار والحضانة الإيوائية، ومنحهم العيدية، وقدم إليهم كعك العيد والحلويات والشيكولاتة.

وأكد المحافظ خلال زيارته على ضرورة توفير كافة احتياجاتهم، وإدخال السرور عليهم ،خاصة في أيام العيد، وأيضًا حرص على قضاء وقت طويل معهم ومشاركتهم احتفالهم بالعيد.

ووجَّه "بشارة" بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال غدًا الخميس (ثاني أيام العيد) بشاطئ ونادي الفيروز على بحيرة التمساح، وتلبية كافة طلباتهم بشكل عاجل وفوري.

وفي سياق متصل قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بتقديم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك العيد، موجهًا الشكر لمحافظ الإسماعيلية على الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطنين.

وخلال استقبال محافظ الإسماعيلية للمهنئين - قدم "بشارة" التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن شهر رمضان هذا العام جميع المصريين- مسلمين وأقباط- في حالة صيام، فبعد أيام قليلة نحتفل معًا بعيد القيامة وشم النسيم، متمنياً أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة، شاكرا كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجهود المبذولة لتطوير وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

وأدى صباح اليوم الاربعاء الالف المواطنين بمحافظة الإسماعيلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بنحو ٧٨ ساحة على مستوى المحافظة .

وصدحت مساجد الإسماعيلية بتكبيرات العيد عقب صلاة الفجر فيما توافد المواطنون على ساحات المساجد مرتدين الملابس المبهجة. وتزينت المساجد بالبلالين والزينات التي ملئت ارجاء الميادين والشوارع المحيطة بالساحات ابتهاجا بقدوم عيد الفطر المبارك.

وتناولت خطبة صلاة العيد عن الحفاظ على الطاعات والعبادات بعد رمضان والحرص على أداء الصلاة في وقتها وأداء الصدقات والذكر وقراءة القرآن الكريم.

وأعلنت مديرية الصحة بالاسماعيلية رفع حالة الاستعدادات القصوى بالمحافظة لمواجهة الطواريء.

وشهدت منطقة نمرة ٦ وحدائق الملاحة المتاخمة لقناة السويس صباح اليوم إقبالا من المواطنين على التنزه وملتقى العائلات والأصدقاء. وتكدست حركة المرور في مناطق المنتزهات والحدائق وفي محيط المساجد في ساعات الصباح الأولى .

وعادة ما تشهد ساعات الظهيرة هدوئا في الشوارع ويستأنف المواطنون نشاطهم خلال ساعات المساء .وتنشط حركة المرور في ساعات المساء تزامنا مع تحركات المواطنين.