فصائل عراقية تستهدف ميناء حيفا النفطي الإسرائيلي بطائرتين مسيرتين

أعلنت فصـائل عراقية استهدافها ميناء حيفا النفطي في الأراضي المحتلة بطائرتين مسيرتين، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف 3 أهداف حيوية في إسرائيل

وفي وقت سابق، قالت فصائل عراقية مسلحة إنها قامت باستهداف 3 أهداف حيوية في إسرائيل، من بينها ميناء عسقلان النفطي.

وفي بيان لها قالت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت خلال الـ72 ساعة الماضية ميناء عسقلان النفطي، وهدفا حيويا في مستوطنة عسقلان بالإضافة إلى موقع حيوي آخر في الأراضي المحتلة.

وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم اعتراض جسم مشبوه فوق خليج إيلات قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية.

إعلام العبري يكشف خطة انسحاب الجيش السرية من غزة

وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة إسرائيلية خطة إسرائيل السرية وراء انسحاب كامل قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة يوم الأحد، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أملهم بأن يؤدي انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب القطاع إلى خروج المسلحين من مخابئهم.

وبحسب صحيفة"هآرتس"، قال الضباط الإسرائيليون إن انسحاب القوات من قطاع غزة كان بسبب حالة من الإرهاق القتالي، وليس بادرة حسن نية فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن تبادل الأسرى.

وشددوا على أن هناك تفهما وإدراكا لعدم جدوى وجود جيش إسرائيلي كبير في غزة، وأنه دون الانتقال إلى مواقع قتالية جديدة، فإن حياة الجنود ستتعرض للخطر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن تؤدي حالة انسحاب القوات لخروج المسلحين من مخابئهم، حتى لو كان ثمن ذلك هو إطلاق الصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا لقواته البرية من جنوب قطاع غزة، يوم الأحد، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.