الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بالعيد وتوزع هدايا الرئيس عليهم

قامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع (هدايا الرئيس) عليهم الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً ومعنوياً فى نفوسهم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بتلك المبادرة التى تؤكد حرص السيد/ رئيس الجمهورية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن وإستقرار الوطن.