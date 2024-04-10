طوارئ بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأربعاء اول ايام عيد الفطر المبارك، انه تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات ( السويس و البحر الاحمر و جنوب سيناء) خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

حيث تم تنظيم العمل بنظام المناوبة لاستمرار العمل بكافة موانئ الهيئة، وتشديد الاجراءات الامنية بمواني الهيئة بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وعدم السماح بدخول الافراد والمركبات بدون تصريح و كذا تشديد اجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الافراد و اجهزة تفتيش الامتعة.



بالإضافة الى مراجعة خطة الوقاية من اخطار الحريق الخاصة ومدى توافر الاشتراطات والضوابط العامة والخاصة الواجب توافرها في كافة المباني للوقاية من اخطار الحرائق واسلوب مواجهتها، كما تم التنسيق مع شرطة تأمين الميناء بشأن تأمين الاسوار وتنظيم وضع الابراج المخصصة للحراسة على الاسوار وتأمين البوابات واغلاق غير المستعمل منها وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء وتخصيص مكان لانتظارها، مع التأكيد على ضرورة تفتيش الاماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لأخر والتحقق من سلامة الاشياء التي يحملها الافراد داخل الميناء والتشديد على الحراسة الليلية والمرور والتفتيش عليها .



على جانب أخر، أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحرالأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 709 شاحنة بضائع و130 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع عامةومتنوعة و 653 شاحنةبضائع و130 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع عامةومتنوعة و 156 شاحنة بضائع

ويستعد ميناء سفاجاالبحري اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي امل، الحرية ودليلة و استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت الميناء العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 2000 طن بضائع عامةومتنوعة و312 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتي، اور وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1834 راكبا بموانيها.



وفي إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 685 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر فبراير الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى 2023م.

كما حققت زيادة بنسبة 54% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 270 ألف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .