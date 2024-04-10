التحالف الوطنى يشارك أيتام الفيوم فرحتهم بالهدايا والعيديات وكرنفال ترفيهي

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شاركت مؤسسة الجارحي أطفال دور الأيتام ومؤسسات الرعاية بالفيوم فرحتهم بالعيد من خلال تواجد قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها مع الأطفال الأيتام بدار عائشة حسانين وجمعية تحسين الصحة، ومشاركتهم فرحة عيد الفطر بتوزيع الحلوى والهدايا والعيديات عليهم وتنظيم كرنفال ترفيهي لهم.

وتأتي هذه الفعالية استكمالا لفعاليات المؤسسة لمشاركة آلاف المواطنين من أهالي محافظة الفيوم الاحتفال بعيد الفطر المبارك في نحو 9 ساحات مخصصة لصلاة العيد على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، مع توزيع الحلوى والشيكولاتة والبالونات والهدايا علي المواطنين وأبناءهم، وتنظيم عدد من الكرنفالات الترفيهية للأطفال، كما حرص متطوعو المؤسسة على التواجد بكثافة لأداء صلاة العيد ومشاركة الأهالي الصلاة والاحتفالات، وتهنئتهم بالعيد.

جدير بالذكر أن مؤسسة الجارحي تحتفل مع المواطنين بعيد الفطر في محافظات الفيوم والجيزة والقليوبية والسويس، وتأتي هذه المشاركة من المؤسسة لإدخال السرور والسعادة علي الأطفال والمواطنين استكمالا لسلسلة المبادرات التي نفذتها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك كمبادرة مطابخ الخير ومليون وجبة مطهية و 100 ألف كرتونة خير والتي استهدفت أهالينا من الأسر والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن مسابقات القرآن الكريم والدورات الرمضانية الثقافية والرياضية للشباب واحتفاليات يوم اليتيم.

المحافظ يستقبل المهنئين بالعيد

ومن جهه اخرى استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة.

حيث حرص عدد كبير من مختلف الطوائف والقطاعات على الحضور وتقديم التهنئة، فقد استقبل المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الفيوم، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة، في جو يسوده الحب والمودة وبهجة العيد.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة والوحدة الوطنية، مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، والشرطة، والشعب المصري عامة، وأبناء محافظة الفيوم خاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

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