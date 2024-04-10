رئيس مدينة رأس سدر يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مسجد المجمع الاسلامي

أدي اليوم محاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مركز و مدينة رأس سدر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المجمع الاسلامي بمدينة رأس سدر وذلك في حضور محمد ذكي نائب رئيس المدينة والشيخ سليمان عامر مدير إدارة أوقاف رأس سدر والقيادات الامنية و التنفيذية ومشايخ و عواقل مدنية رأس سدر و جمع غفير من اهالي رأس سدر

و في كلمة ألقاها الشيخ سليمان عامر. هنأ فيها جموع المسلمين في مشارق الارض و مغاربها بعيد الفطر المبارك .



و إن الجوائز الإلهية والمنح الربانية التي توزع اليوم ما هي إلا جزء من الجوائز العظيمة والمنح الكريمة والعطايا الجليلة التي يخص الله بها عباده الصائمين يوم القيامة ، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال الله : للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربه فرح بصومه ) .قال ابن رجب : (وأما فرحه عند لقاء ربه، ففيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا ) .

و عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر هنأ رئيس المدينة الحضور و قامت رئاسة مدينة رأس سدر بتوزيع الهدايا علي الأطفال.