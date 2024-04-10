محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بساحة أستاد طور سيناء

توافد آلاف المواطنين في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة ستاد طور سيناء الرياضي، وسط تواجد مكثف لرجال الأمن والمرور، وسيارات الإسعاف.

وأدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صلاة عيد الفطر المبارك وسط المواطنين، حيث رافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، ومشايخ وأئمة الأوقاف وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

ووجه محافظ جنوب سيناء التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية عامة وشعب جنوب سيناء خاصة، وأشاد بجهود الشرطة والمرور والأوقاف بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في تنظيم صلاة العيد على مستوى مدن المحافظة.

كما حرص محافظ جنوب سيناء على توزيع العيدية على الأطفال المتواجدين بالساحة.

وفي سياق اخر استقبل اللواء دكتورخالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفد الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ وقدموا التهنئة بعيد الفطر المبارك الي محافظ جنوب سيناء وشعب المحافظة، تضمن الوفد الأب ارميا نشأت راعي كنيسة بازليك سيدة السلام الكاثوليك بشرم الشيخ، والدكتور ميشيل عبد الملك، رجل أعمال بشرم الشيخ، ونادية فازانا مسؤولة الجالية الإيطالية ببازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ، ومريم فهمي مدرسة لغة انجليزية بالمدرسة اليابانية بشرم الشيخ.

وقدم الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء شكره لزيارة وفد الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ التي تؤكد علي روح المحبة والتسامح ، وقال المحافظ ان أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والبناء تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

وهنأ الوفد محافظ جنوب سيناء لحصوله علي الجائزة الذهبية " رجل العام "AFASU" كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم ، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي الاسيوي، مثمنين جهود المحافظ الدؤوبة للحصول علي تلك الجائزة التي سيكون لها مردود ايجابي دولي ويساعد في تنشيط السياحة بشرم الشيخ .

حضر اللقاء اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.