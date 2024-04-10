لعدم تواجدهما في العمل.. ندب عدد ممرضات بحانوت خارج مركز كفر صقر

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، استهدفت المرور على وحدات الرعاية الأولية بمركزي كفر صقر وأولاد صقر، لمتابعة وتقييم مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهم، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك بعد المرور على مستشفى أبو كبير المركزي.

وجاءت الزيارة الأولى

استكمالاً لجولته الميدانية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية لوحدة طب الأسرة بحانوت التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، وتفقد وكيل الوزارة خلالها خدمات الرعاية الأولية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، وتلاحظ عدم تواجد عدد ٢ ممرضة مكلفة بالنوبتجية بالوحدة، فقرر مباشرة ندبهما لمستشفى أولاد صقر لعدم التواجد.

وكانت الزيارة الثانية للمركز الطبي بأولاد صقر، تفقد الدكتور هشام مسعود خلالها الخدمات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة مثل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والاطمئنان على انتظام العمل المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وتم التأكد من سلامة الأجهزة الطبية، وتوافر المستلزمات اللازمة للعمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بغرفة الطوارئ، مؤكداً على انتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وخلال زيارته الثالثة، تفقد وكيل الوزارة وحدة طب الأسرة بحمادة التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، والذي قام خلالها بمناظرة سجلات التردد على الوحدة، وسجلات المبادرات الرئاسية الصحية، وجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال، وقام بالاطمئنان على سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للفرق الطبية بالنوبتجية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وعقب تأدية صلاة عيد الفطر المبارك، تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية؛ إنتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام المساجد وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بعد صلاة عيد الفطر المبارك، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، هذا بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في بعض التخصصات الطبية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وذلك وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان.