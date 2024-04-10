روسيا تؤجل تجربة إطلاق الصاروخ الثقيل Angara-A5 مرة أخرى

أجلت روسيا مرة أخرى إطلاق الصاروخ الثقيل "أنجارا" Angara-A5، من ميناء فوستوشني الفضائي، لمدة 24 ساعة على الأقل.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه تم تأجيل أول اختبار إطلاق للصاروخ الحامل الثقيل Angara-A5 من ميناء فوستوشني الفضائي في الشرق الأقصى الروسي للمرة الثانية لمدة 24 ساعة على الأقل، وتم إعلان توقف الإطلاق عبر مكبرات الصوت في ميناء فوستوشني.

وجاء بالإعلان أنه يتعين على المشرفين على العمل الاستعداد للتوقف لمدة 24 ساعة، حسبما أفاد مراسل تاس من مكان الحادث.

الجدير بالذكر أنه كان من المقرر مبدئيًا إجراء أول اختبار إطلاق للصاروخ الحامل الثقيل Angara-A5 من ميناء فوستوشني الفضائي في الساعة 12:00 ظهرًا، بتوقيت موسكو (9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش) في 9 أبريل، لكن تم إلغاء الإطلاق تلقائيًا قبل دقيقتين من الإطلاق.

وأوضح يوري بوريسوف، رئيس شركة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس، في وقت لاحق أن العطل الفني نتج عن فشل في نظام الضغط لخزان الأكسدة بالوحدة المركزية، وقال إنه تم تأجيل موعد الإطلاق مبدئيا إلى 10 أبريل.

عمليات الإطلاق الثلاثة الأولى لصواريخ أنجارا

يشار إلى أن عمليات الإطلاق الثلاثة الأولى لصواريخ أنجارا الثقيلة كانت من ميناء بليسيتسك الفضائي في 23 ديسمبر 2014 و14 ديسمبر 2020 و27 ديسمبر 2021، وتم إطلاق صاروخ أنجارا الخفيف في 9 يوليو 2014 (رحلة الاختبار دون المداري)، وفي 29 أبريل 2022 (الرحلة المدارية) و15 أكتوبر 2022 (الرحلة المدارية).

وبحسب "تاس"، فإنه سيبدأ الإطلاق التجريبي لصاروخ Angara من ميناء فوستوشني الفضائي اختبارات تطوير الطيران لنظام الصواريخ Amur الذي يضم الصاروخ الحامل Angara والبنية التحتية للميناء الفضائي.

ويرجع تاريخ إنشاء البنية التحتية لصاروخ Angara في قاعدة فوستوشني الفضائية لعام 2019، وتم تصنيع أول نسخة طيران من طراز Angara-A5 لميناء فوستوشني الفضائي من قبل جمعية إنتاج بوليوت ومقرها أومسك، وفي ديسمبر من العام الماضي، أرسلت الشركة المصنعة الصاروخ الحامل Angara-A5 عبر السكك الحديدية إلى ميناء فوستوشني الفضائي حيث وصل في أوائل يناير، وتم وضع الصاروخ على منصة الإطلاق في 26 مارس.