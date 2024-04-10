روديجر "كابوس" الدبابة النرويجية إرلينج هالاند

مازال الدبابة النرويجية إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي يعاني أمام ريال مدريد للمباراة الثالثة على التوالي، بعد صيامه التهديفي من جديد أمام المرينجي.

بات أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، عقدة هالاند في مباريات ريال مدريد ومانشستر سيتي بعدما فشل النرويجي من جديد في تسجيل أي هدف أمام الملكي.

وتعادل مانشستر سيتي مع ريال مدريد بنتيجة 3-3، ولم تشهد المباراة تسجيل هالاند لأي هدف للمباراة الثالثة على التوالي، ولم يقدم حتى أي تمريرة حاسمة.

وأصبح هالاند أكثر خصم لريال مدريد يلعب عدد من الدقائق أمامه في دوري أبطال أوروبا دون تسجيل أي هدف على مدار 269 دقيقة.

وقام النجم النرويجي بتسديد 9 تسديدات أمام ريال مدريد من ضمنهم 6 بين القائمين والعارضة لكن لم تنجح محاولات هالاند نفعا أمام الملكي، وسط رقابة لصيقة من المدافع روديجر الذي منعه من الخروج للنور.

وتأتي معاناة هالاند للمباراة الثالثة على التوالي منذ مباراتي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أيضًا وسط رقابة المدافع الألماني اللصيقة، رغم تأهل السيتي في نهاية المطاف في السنة الماضية بنتيجة 5-1 مجموع المبارتين، لكن ظل هالاند متفرجا دون بصمة تهديفية سواء بالتسجيل أو صناعة الاهداف.

هالاند يعاني أمام ريال مدريد رغم تسجيله 30 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة، أي ساهم بـ 36 هدفا في 37 مباراة خاضها هذا الموسم في كافة المسابقات مع السيتي.

