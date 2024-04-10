الذهب يحافظ على تألقه قرب أعلى مستوياته التاريخية

شهدت أسعار الذهب العالمي، استقرارا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-4-2024، قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

تحديث الأسعار

بقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2373.50 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مارس الساعة 1230 بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4 بالمئة مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7 بالمئة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز "إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة وأن توقعات موعد خفض أسعار الفائدة تغيرت من يونيو إلى يوليو بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل".

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتنتظر الأسواق أيضا محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس المقرر نشره الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. وأبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الثلاثاء.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 976.67 دولار للأونصة، والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1088.75 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.عيار 21 يسجل 3200 جنيه.عيار 18 يسجل 2743 جنيها.عيار 14 يسجل 2311 جنيها.الجنيه الذهب 25600 جنيه.

استقر سعر الذهب في مصر فوق المستوى 3200 جنيه للجرام بعد أن ارتفع مع بداية الأسبوع ليتخطى مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام ويخترق المستوى 3200 جنيه ليستهدف حالياً الوصول إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.