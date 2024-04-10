أسعار الذهب أول أيام العيد بمحلات الصاغة

ننشر أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 اول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 3200 جنيها مع ارتفاع السعر العالمي للذهب إلي مستويات فوق 2326 دولار بختام التعاملات الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.عيار 21 يسجل 3200 جنيه.عيار 18 يسجل 2743 جنيها.عيار 14 يسجل 2311 جنيها.الجنيه الذهب 25600 جنيه.

استقر سعر الذهب في مصر فوق المستوى 3200 جنيه للجرام بعد أن ارتفع مع بداية الأسبوع ليتخطى مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام ويخترق المستوى 3200 جنيه ليستهدف حالياً الوصول إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.

تترقب الأسواق حالياً أية تغيرات قد تطرأ على السوق المحلي بعد انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد التي تميزت بهدوء واستقرار كبير في أسعار الذهب، ولكن الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي يرى البعض أنه لم يترجم إلى السوق المحلي بعد.

هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي قد تراجع خلال شهر مارس إلى 33.7% على المستوى السنوي، مقارنة مع القراءة السابقة لشهر فبراير التي سجلت 35.1%، بينما بلغ معدل التضخم الشهري 1.4% بأقل من قراءة فبراير بنسبة 13.2%.

يأتي هذا بعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أظهر تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر مارس ليصل إلى المستوى 33.3% مقارنة مع القراءة السابقة 35.7% في فبراير.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.36 جنيها للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.36 جنيها للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.