قنا|سكان القرى يتبادلون تهاني العيد بالدواوين والمدن تحتفي في النوادي

عمت مظاهر احتفالية بمدن ومراكز محافظة قنا، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وحرص سكان القرى على تبادل الزيارات من وإلى الدواوين والمنادر العائلية، لتبادل تهاني العيد، وفى المدن خرج المواطنين إلى المنتزهات والنوادي الإجتماعية، ظهر اليوم الأربعاء.

واحتفل المواطنون والمواطنات بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك، وخرج الآلاف منذ الساعات الأولي للصباح.

لأداء صلاة العيد بـ 100 ساحة خصصت من مديرية الأوقاف لأداء الصلاة، و3 آلاف و208 مساجد.

وأدى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، وسط جموع من أهالى المحافظة.

المحافظ يؤدي صلاة العيد

وأبرز الشيخ حجازي محمد، إمام مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، خلال خطبة العيد، ثمرات الصيام وأنه يغفر الذنوب ويزيد الحسنات ويدخل صاحبه من باب الريان في الجنة ويتشفع لصاحبه ويصلح صاحبه، ويشفي الجسد من المرض، ويقرب العبد إلى ربه حتى يبلغ تقوى الله.

وحث الإمام، المصلين على صلة الرحم وتحدث عن فضلها عند الله سبحانه وتعالى واختتمها بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وهنأ المحافظ، المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعيا الله عز وجل بأن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحضر صلاة العيد رفقة المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

والبرلمانيين أشرف رشاد الشريف والعمدة مبارك عضوا مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أ.ح محمد صدقى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمع غفير من المصلين.

المصليات بمدينة قنا

وفي وقت سابق، زارت 4 وفود قبطية، تمثل مطرانيات نجع حمادي، قنا، ودشنا للأقباط الأرثوذكس، ومطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك، ديوان عام محافظة قنا، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

عيدية مُبكرة:

ومنح محافظ قنا، قبل أيام من حلول العيد، مبالغ مالية، لفتيات دار الرحمة الإسلامية، وهي أحد دور الرعاية بشمال المحافظة، في وقت مبكر، حيث إعتاد محافظ قنا على زيارة الدار خلال أيام العيد.

تنبيهات لاستقبال العيد:

وكانت المحافظة، قد استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأعلن المحافظ، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، ووجه المحافظ بـ 8 تنبيهات للمسؤولين.

وجاءت المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، على رأس توجيهات المحافظ للمسؤولين.