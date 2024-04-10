قيادات كفرالشيخ تؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بساحة سيتي كلوب

أدى محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ ؛صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة سيتى كلوب، وسط الآلاف من أهالى كفرالشيخ.

وقدم المحافظ خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

و ألقى خطبة العيد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ الذى أكد فى خطبته أن الأعياد فى الإسلام جاءت لإدخال الفرح والسرور على المسلمين (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) وقول النبى صلى الله عليه وسلم (للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه) .

وأكد "بسيوني " فى خطبته أن الاعياد ينبغي فيها التوسعة على الأهل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ماتجعل في فم امرأتك )، وفى الاعياد فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الإجتماعية بالتزاور والتراحم مشيراً إلى صلة الأرحام فالأعياد تأتى لتقوية الترابط بين ذوى والقربى والأرحام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه) مقدماً التهنئة للحضور من قيادات وأبناء كفرالشيخ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء و مكروه.

وعقب صلاة عيد الفطر حرص محافظ كفرالشيخ علي تقديم هدايا " الرئيس" والتي تحمل صورة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمصلين والأطفال، الذين عبروا عن فرحتهم بتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد تور الدين ، أنه تم رفع درجة الإستعداد أيام عيد الفطر المبارك بالمدن والقرى المختلفة وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز وتوفير إسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بالمنافذ، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، مشدداً بتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والأسعاف لاستقبال أى حالات مرضيه والحالات الحرجة، خلال عيد الفطر وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف .

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات ما بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية ؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المواطنين وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق .