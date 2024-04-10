" بائع فول " يوزع 1500 ساندوتش احتفالًا بالعيد في الأقصر

ربنا مايقطع لنا عادة..

" ربنا مايقطع لنا عادة".. منذ مايقرب من خمسة أعوام، يحرص جمال عبد الدايم، الشهير بجمال أبو رخيه بائع "فول وفلافل" على مشاركة أبناء مدينته بإسنا جنوبي الأقصر، فرحة العيد، فيقوم بتوزيع ساندوتشات الفول والطعمية مجانًا على المحتفلين بالعيد، كعادة سنوية ينتهجها البائع الخمسيني كل عام.



عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر بإسنا، يغرد جمال بصوته ليدعو المحتفلين بعيد الفطر؛ لتناول الإفطار لديه ببلاش، مناديًا: " فطارك ببلاش.. فطارك ببلاش"، وسط أجواء من الفرحة تغمر المحتفلين والمكان.



ورغم الارتفاع المتواصل للأسعار إلا أنه لم ينقطع عن عادته التي بدأها منذ خمسة أعوام، وسط إقبال من اهل المدينة على تناول الإفطار؛ تلبية لنداء عم جمال.



وكانت مدينة إسنا بجنوب الأقصر، قد شهدت اليوم قيام شاب قبطي من ذوي الهمم، عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، الحلوى على المصلين، وسط أجواء من البهجة والفرح.

وحرض الشاب رامي مخلص، أحد أصحاب الهمم بمدينة إسنا، على توزيع الحلوى على المصلين ابتهاجًا بحلول عيد الفطر، والذي يمثل له فرحة كبيرة، معربًا عن سعادته بمشاركة إخوانه المسلمين فرحتهم.