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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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تفاصيل حالة الطقس في أيام عيد الفطر (فيديو)

الأرصاد
الأرصاد

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر، موضحًا أن الفترة الحالية تتعرض البلاد لمنخفض جوي يؤدي لحالة من عدم الاستقرار.

حالة الطقس

 

وأضاف “القياتي"، خلال لقائه مع نورهان خفاجي مراسلة “صدى البلد”، من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ببرنامج “صباح البلد”، الذي يقدمه الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير على قناة "صدى البلد"، أن البلاد تتعرض لذروة أمطار من متوسطة لغزيرة، منوها بأنه من المتوقع سقوط الأمطار علي شمال البلاد خاصة المناطق الشرقية منها (مدن القناة والسواحل الشرقية و شمال الوجه البحري) 

 

وشدد على أنه من المتوقع أن تكون متوسطة الشدة ورعدية تقل حدتها علي السواحل الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

 

وأوضح أن الرياح تنشط على جميع الأنحاء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر، ناصحا بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترات، مشددًا على أنه بداية من الأربعاء سيبدأ المنخفض الجوي في الاتجاه نحو الشرق، وتظل أطرافه تؤثر على الشمال الشرقي، وتتلاشى فرص الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية.

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