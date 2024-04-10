شاب قبطى من ذوى الهمم يوزع الحلوى على المصلين احتفالًا بعيد الفطر

في لفتة تعكس مدى الترابط الذي يجمع بين مسلمي وأقباط هذه الأمة، وزع شاب قبطي من ذوي الهمم، بمحافظة الأقصر، عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، الحلوى على المصلين، وسط أجواء من البهجة والفرح.

الشاب رامي مخلص، أحد أصحاب الهمم بمدينة إسنا، حرص على توزيع الحلوى على المصلين ابتهاجًا بحلول عيد الفطر، والذي يمثل له فرحة كبيرة، معربًا عن سعادته بمشاركة إخوانه المسلمين فرحتهم.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد أدى صباح اليوم الأربعاء، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد سيدي ابو الحجاج؛ بمشاركة كل من اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والاستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الاقصر والدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبدالدايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والالاف من اهالي الأقصر .

وتقدم محافظ الاقصر بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً دوام السلام والخير على مصرنا الحبيبة .