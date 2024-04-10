إحتفالات عيد الفطر تضفى البهجة بمحافظة الدقهلية

شهدت عدد من حدائق ومنتزهات محافظة الدقهلية ، توافد المواطنين اليوم، إذ حرص عدد منهم على اصطحاب الأطفال للاستمتاع بإجازة أول أيام عيد الفطر المبارك ، بعد أن أجرت إدارة الحدائق بمحافظة الدقهلية الصيانة الدورية لها كما تم دهان البلدورات للإستمتاع بالمساحات الخضراء والمراجيح وذلك وجود أمنى مكثف لتأمينهم وانتشار عربات الإسعاف فى الطرق والميادين العامة تحسبا لأية طوارئ.

وتوافد الآلاف من الأسر المصرية لقضاء العيد على الحدائق وكورنيش نهر النيل، مع الاستمتاع حمص الشام والترمس .

حيث استقل المواطنين المراكب النيلية، وحرصوا على الاحتفال بأول أيام عيد الفطر، وشملت الاحتفالات العديد من الفقرات المبهجة، ما بين مشاهدة الألعاب والبرامج الموسيقية، فى أجواء تملؤها الفرحة، وسط تجمعات كبيرة من المواطنين.

وانتشر الباعة الجائلون وسط المواطنين في الشوارع لبيع البالونات وألعاب الأطفال والهدايا، كما اصطحب الآباء أبناءهم لقضاء أوقات سعيدة .وشهدت شوارع وميادين ،زحامًا كما قام بعض الفتيات والشباب والآباء والأمهات بالتقاط صور تذكارية .وسعت المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات على تقديم وجباتهم للزبائن .

وكان الإقبال كبيرا على محلات الحلوى والهدايا والتسالي والفواكه وكذلك دور السينما وكورنيش النيل وسط أجواء احتفالية يعيشها الجميع وترتسم على وجوههم الفرحة والسرور.

وتعد محافظة الدقهلية من أهم المحافظات من حيث الموقع الاستراتيجي وقربها من القاهرة والمحافظات المجاورة ولكونها تضم مساحات خضراء وشواطئ متميزة على مدينة جمصة لذلك تعتبر قدوم الأعياد موسم سياحى مهم حتى نهاية الصيف وتسعى المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لزيادة عدد الرواد والرحلات خلال هذه الفترة .

وكانت محافظة الدقهلية قد استعدت لعيد الفطر المبارك من خلال تطوير الشواطئ والمتنزهات والأندية والحدائق فى جميع مراكز ومدن المحافظة وتم التشديد على المسؤولين من رؤساء الأحياء والمدن لتحقيق عنصر الأمان والنظافة فضلا عن قيام إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور و انتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين .