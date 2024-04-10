رئيس جامعة أسيوط يشارك مرضى المستشفيات فرحة عيد الفطر

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية، في أول أيام عيد الفطر المبارك؛ تفقد خلالها عدداً من المستشفيات؛ لتقديم التهنئة للمرضى، والأطباء، وأطقم التمريض ،والعاملين بها: بمناسبة عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ولفيف من الأطباء، والأمن الإداري، والاداريين بالمستشفيات الجامعية.

واطمأن رئيس جامعة أسيوط خلال جولته على سير العمل في المستشفيات الجامعية، والخدمة الصحية المقدمة للمترددين عليها، مشيداً بانتظام العمل، ووجود الأطباء، وأطقم التمريض المكلفين بالعمل خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

واستمع رئيس جامعة أسيوط، خلال الزيارة للمرضى، واحتياجاتهم؛ للتأكد من تقديم الخدمة الصحية اللازمة؛حيث تفقد مستشفى القلب الجامعي؛ للوقوف على مدى استعداد المستشفى، وجاهزيتها؛ لاستقبال المرضى، وكان في استقباله الدكتور محمد عياد نائب مدير المستشفي ورئيس قسم جراحة القلب والصدر.

كما قام بزيارة وحدة استقبال الإصابات، واطمأن على حالة المرضى، وقدم التهنئة للعاملين، والمرضى بها، وكان في استقباله الدكتور خالد عبد العزيز،والدكتور محمد صفوت، وقام بتوزيع كراتين مواد غذائية لكل النوبتجين من السادة مشرفي أمن البوابات الجامعية، والمستشفيات الجامعية، والتمريض والعمال، والفنيين، والمعاونين.