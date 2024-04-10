العيد فرحة بالكوفية الفلسطينية في ساحات الإسماعيلية

حرص مواطنون على ارتداء الكوفية الفلسطينية أثناء صلاة عيد الفطر المبارك تعبيرا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية واحتجاجا على العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة .

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية في ساحات المساجد قيام أطفال بارتداء ملابس عليها اعلام فلسطين وآخرين يرتدون الكوفية الفلسطينية فيما قام مواطنون بتوزيع كروت معايدة على الأطفال مع الحلوى مدون عليها عبارة العيد فرحة مع فلسطين .

وقالت نهى عبدالله مواطنة من اهالي الاسماعيليى انها حرصت على ارتداء الكوفية الفلسطينية وهي تؤدي صلاة العيد تأكيدا على دعم الأخوة الفلسطينين ورسالة مفادها اننا لم ننسى اخواننا المحاصرين في قطاع غزة وان الأحداث حاضرة في الاذهان .ووافقها الرأي احمد صادق الذي أكد ان ارتداء الكوفية تاكيدا على ان غزة حاضرة في قلوبنا في كل وقت وحين .فنحن لم ننساهم لحظة في دعائنا طوال شهر رمضان ومستمرين في الدعم المعنوي لحين النصر و التمكين.

وقالت مروة انها قامت بتوزيع كروت معايدة على الأطفال طبعتها على نفقتها الخاصة عليها علم فلسطين وذلك لتنبيه الأطفال بالقضية الفلسطينية .وتذكير الاهالي بضرورة توعية اطفالهم بالاحداث الجارية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وحرص ائمة المساجد بالإسماعيلية في صلاة العيد الدعاء بالنصر والتمكين لاهل فلسطين وشفاء جرحاهم وتحرير المسجد الأقصى الأسير.

وادى الالف صباح اليوم الاربعاء بالإسماعيلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك داخل ٧٨ ساحة مفتوحة بقرى ومراكز الإسماعيلية وسط أجواء بهجة وفرحة وسعادة بين المواطنين وخاصة الأطفال.

وتستقبل مستشفيات الإسماعيلية المئات من الجرحى الفلسطينين ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة و الذين يتلقون علاجهم داخل عدد من المستشفيات بالإسماعيلية.



ويشهد طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي يوميا مرور جسر إغاثة بري مستمر لا ينقطع مروره منذ نحو ستة أشهر تزامنا مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة..

حيث ترصد رحلات يومية لشاحنات المساعدات المتوجه إلى قطاع غزة على الشاحنات تصطف في الاتجاه قادمة من القاهرة والمحافظات المختلفة لتتجه نحو الاسماعيليه لتنطلق منها لسيناء عبر انفاق قناة السويس ومن ثم إلى الجهات المختصة التي تتولى تسليمه إلى قطاع غزة .