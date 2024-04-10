محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

أدي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف الثانوية العسكرية بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء صلاح الدياسطى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة ، وعامر طه رئيس مدينة المنيا ، والشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم ، وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

ألقى وكيل وزارة الأوقاف ، خطبة العيد تحدث فيها عن مبادئ العيد في الإسلام ، كما تحدث عن فضل شهر رمضان المعظم ، مؤكدًا ، أنها أعياد للتسامح والصفح والمحبة والوفاق ، وأن الخير والمغفرة تلحق بمن يبدأ بالسلام ، وضرورة اغتنام مثل تلك المناسبات والأعياد في صلة الرحم ، والتكافل ، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة مع المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وسط أجواء من البهجة والفرحة، داعيا ً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية وجموع الشعب المصرى بالخير و اليمن والبركات.

وكان قد أدى ما يقرب من نصف مليون مصلى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بــ ٥٧ مركز شباب بمحافظة المنيا ، و ٧ هيئات رياضية ، حيث توافد المصلين شيوخ وشباب وأطفال ، على مراكز الشباب والساحات المعدة للصلاة ،منذ فجر يوم العيد وسط فرحة غامرة بين جميع المصلين لبدء فرحة العيد.

وقد استقبلت مراكز الشباب بكافة الإدارات المصلين ، حيث رشحت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برئاسة الدكتور مندي عكاشة وكيل الوزارة ، ووافقت وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف على أداء صلاة عيد الفطر المبارك بها ، بــ 57 مركز شباب ، ففي شمال محافظة المنيا ، شملت ، إدارة شباب العدوة ٥ مراكز شباب تؤدى فيه الصلاة ، وإدارة الشاب والرياضة بمغاغة تم تخصيص 3 مراكز شباب لصلاة عيد الفطر ، وإدارة الشباب والرياضة ببنى مزار تمتخصيص ١١ مركز شباب لصلاة العيد ، وإدارة الشباب والرياضة بمطاي تم تخصيص ٧ مراكز شباب لصلاة عيد الفطر ، وإدارة الشباب والرياضة بسمالوط تم تخصيص ٦ مراكز شباب لصلاة عيد الفطر .

وإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المنيا تم تخصيص ٨ مراكز شباب لصلاة العيد ، وفي مراكز جنوب المنيا شملت ، إدارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص تم تخصيص ٤ مراكز شباب لصلاة عيد الفطر ، وإدارة الشباب والرياضة بملوى تم تخصيص ٧ مراكز شباب لصلاة عيد الفطر المبارك ، وإدارة الشباب والرياضة بديرمواس تم تخصيص ٦ مراكز شباب لصلاة العيد ، بإجمالى ٥٧ مركز شباب تؤدى فيه صلاة العيد.

من جانبه، أشاد مندى عكاشة بدور المركز الاعلامى والمنسقين الإعلاميين لتواجدهم منذ الصباح الباكر ، وأثناء التجهيزات لنقل الإحتفالات بصورة لحظية ومباشرة ، كما أشار إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها تتابع عملها باستمرار طوال أيام العيد ، لمتابعة كافة الإحتفالات ورصد كافة المشاركات والاحتفالات وحل كافة المشكلات ان وجدت.

وكانت مديرية الأوقاف بالمنيا، قد اعلنت ضمن استعداداتها لإستقبال عيد الفطر المبارك ، عن تخصيص ١٩٤ ساحة داخل الأندية ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك ، وفق التعليمات الواردة من وزارة الاوقاف، مع اختيار خطباء من المشهود لهم بالإعتدال، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.