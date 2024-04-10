محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركا الأيتام والمسنين والمرضى فرحة عيد الفطر



قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بجولة صباحية في أول يوم عيد الفطر المبارك للمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة وهدايا السيد رئيس الجمهورية بمناسبة العيد في لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في اول يوم لعيد الفطر المبارك متمنيا لهم عيدا سعيد عليهم وعلى أسرهم.

وبدأ المحافظ الجولة بزيارة المستشفيات بمدينة بنها حيث تفقد المحافظ مستشفيات بنها الجامعي وبنها التعليمي، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وحرص الهجان على تقديم الورود والهدايا للمرضى والأطقم الطبية متمنيا أن تكون هذه المناسبة سعيدة على الجميع، وأن يأتى العيد بالخير واليمن على وطننا الغالى مصر، وأن يعم الخير والأمن والسلام على الوطن والمواطن، في ظل قيادة سياسية حكيمة، ومؤسسات وطنية تعمل و تسابق الزمن للحفاظ على الوطن ومواصلة الجهود نحو تنمية شاملة.

كما حرص المحافظ علي تقديم الهدايا والورود للاطفال المرضي من ابناء دولة فلسطين بمستشفي بنها الجامعى والتعليمي، متمنيا الشفاء العاجل لهم، ومؤكدًا الدعم الكامل لجميع الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضي والمصابين من الأشقاء من غزة

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في اطار التضامن والتعاون مع اشقائنا الفلسطينيين ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للشقيقة فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

ومن جانبهم أعرب أعضاء الطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفيات عن شكرهم للمحافظ على تواجده اليوم معهم ، وحرصه على دعمهم وتحفيزهم، وذلك يجسد اهتمام الدولة بعناصر المنظومة الصحية وتقديرها لما يبذلوه من جهد غير عادى من منطلق المسؤولية الوطنية وأداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه.

كما قدم محافظ القليوبية، التهنئة للأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، مقدما لهم الهدايا العينية والمادية ليقضوا عيدا سعيد، كما استمع لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا فى توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنيين تكرارها دائما.

كما حرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم .

وأكد "الهجان"، أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، وشدّد على حسن الرعاية المقدمة لهم مشيرا إلى أن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بهدية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي قدمها محافظ القليوبية لهم مؤكدين على اعتزازهم بتلك الهدايا والاحتفاظ بالكروت التذكارية التي تحمل صورة السيد الرئيس تعبيرا عن فرحتهم.

ثم توجه "الهجان"، عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقدم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار بتلبية أي متطلبات لهم.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه يحرص على التواجد معهم فى هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما قام بتكريم عددا من آباء وأمهات الدار مشيرا إلى أهمية دور الأب والأم ورسالتهم السامية تجاه أبنائهم والمجتمع، ورافق المحافظ خلال جولته و الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وامام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية و الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالقليوبية ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها والدكتور سيد جلال مدير التامين الصحى بالقليوبية والدكتور/محمد صلاح مدير مستشفي بنها للتامين الصحى الدكتور فادي مسيحة مدير عام المستشفى التعليمي ببنها وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالقليوبية.