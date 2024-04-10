محافظ الدقهلية يزورمستشفي التأمين الصحي بسندوب لتقديم التهنئة للمرضى بعيد الفطر

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك قام بزيارة مستشفي التأمين الصحي بسندوب لتقديم التهنئة للمرضي بمناسبة العيد، جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة رشا مصطفي مدير التأمين الصحي بسندوب.

وقال " المحافظ " كل عام واهالينا المرضي بصحه وسعاده وأتم الله شفائهم علي خير واليوم نقدم لهم التهاني لنخفف عنهم آلامهم ولنشعرهم أنهم ليسوا وحدهم .

كما قال " مختار " ادعوا الجميع في هذا اليوم المبارك لزيارة المرضي والاطمئنان عليهم وصلة الأرحام لأن هذا ما أمرنا بيه ديننا الحنيف وأن هذا من شيم وأصالة الشعب المصري منذ أقدم العصور .

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك من داخل مسجد النصر بالمنصورة، بحضور واللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد رفعت مساعد مدير أمن الدقهلية، وعقب الانتهاء من صلاة العيد التقي " محافظ الدقهلية " بالمواطنين وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال " مختار " خالص التهاني القلبية لشعب الدقهلية وللشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يديم نعمه الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرخاء .

وأشار " المحافظ " الي أن اليوم هو يوم التراحم فعلي الجميع المبادرة بالعفو والمغفرة ونبذ الخصام وصلة الأرحام وادخال السرور علي الأهل والأصدقاء وتقديم التهاني والتبريكات.