245 ألف مواطن يؤدون صلاة عيد الفطر بساحات مراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة صفاء الشريف، أن الهيئات الشبابية والرياضية بعروس البحر الأبيض استقبلت صباح اليوم أكثر من 245 ألف مصلى لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أقيمت الصلاة بمراكز الشباب والساحات بمراكز الشباب لإقامة بمراكز شباب بهيج والشهيد مهيد وأبو قير ونادي سموحة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

واطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريه آلشباب والرياضة بالأسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية ، مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب احتفالًا بعيد الفطر المبارك، والمبادرة تنفذ للعام الرابع على التوالي.

أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

كما أوضح أن دور مراكز الشباب تنموى جاذب للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين و الأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة والفعاليات

وفي تصريح خاص قالت الدكتورة صفاء الشريف اننا ، رفعنا درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التى تم تشكيلها برئاسة وكيل الوزارة ومديرى الإدارات الفرعيةوالمركز الاعلامي بالمديرية، وذلك لمتابعة سير فاعليات الإحتفال أثناء ايام العيد بكافة مراكز الشباب، واستقبال أى شكاوى أو ظروف طارئة وسرعة التعامل معها بشكل فورى



كما تقوم المراكز الإعلامية بالمديريات بتغطية ونقل الاحتفالات ومتابعة الفاعليات بصورة مباشرة ولحظية من خلال المنسقين الإعلاميين المتواجدين بكافة مراكز الشباب ،حتى تصل الصورة كاملة لما يتم تقديمه بمراكز الشباب للجمهور من برامج و أنشطة و فاعليات خلال أيام العيد بمبادرة العيد احلى بمراكز الشباب.