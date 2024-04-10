عاجل.. محافظ الإسكندرية يهنئ المواطنين بالعيد علي كورنيش محطة الرمل

بعد تأديته صلاة العيد

في لافتة إنسانية قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جولة صباحية اليوم الأربعاء، بعد قيامة بأداء صلاة العيد على الكورنيش بنطاق منطقة محطة الرمل التابعة لحي وسط، لتهنئة المواطنين ، حيث التقى عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر ، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك

وخلال جولته بـ الكورنيش والمتنزهات تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين ، والاستماع الي عدد من الطلبات والتقاط الصور التذكارية.

جاء ذلك بحضور، اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك ، والمهندسة زينب السيد رئيس حى وسط .