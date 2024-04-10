بهجت العبيدي يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

توجه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما تقدم بالتهنئة لجموع الشعب المصري في الداخل والخارج بهذه المناسبة المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة ومصر ترفل في حلة التقدم والرقي والشعب المصري في تقدم وازدهار في ظل الحكم الرشيد للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقدم العبيدي بالتهنئة إلى السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية وكامل أعضاء البعثة الدبلوماسية وكذلك لأبناء الجالية المصرية بالنمسا متنميا لهم عيدا سعيدا داعيا المولى عز وجل أن يعيد عليهم مثل هذه المناسبات المباركة وهم في أفضل حال ومحققين لكل أمانيهم في بلد المهجر.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طارق سليمان، رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، و نشأت زنفل، نائب رئيس المركز، وناجي سليمان أحد رموز الجالية المصرية بنيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة مقترحاتهم وأفكارهم وكذا التعرف على ما يواجّهونه من تحديات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل وتعزيز ربط المصريين بالوطن الأم وتذليل ما يواجهونه من تحديات.

وجاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى عبدالناصر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة، بأعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددة على حرصها الشديد على التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تستهدف دعم وتحقيق رؤية الدولة المصرية، وتلبية احتياجات جموع المصريين في الخارج، كونه أحد الملفات التي تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بها بأعتبارهم أمنا قوميا للدولة المصرية.

وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة على الاستماع إلى كافة المقترحات والأفكار من أبناء مصر في الخارج، حيث استعرضت سيادتها المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تم مدها حتى 28 أبريل 2024، مشيرة إلى أنه تم تذليل عدد من المشكلات والتحديات التي يتعرض لها المصريون بالخارج اتصالاً بالمبادرة ، حيث طلبت من الراغبين في المشاركة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج ولا يستطيعون بسبب تعذر التحويل النقدي من بعض الدول المقيمين بها، بأن يسارعوا بالتسجيل على التطبيق في كل الاحوال قبل نهاية المبادرة، حتى يتمكنون من الاحتفاظ بحقهم عند الوصول إلى حلول لحالاتهم، كما ذكرت الجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات على أراضيها، ويتم تحويل مرتباتهم بالعملة الصعبة مباشرة إلى حساباتهم بمصر، بأن القانون يبيح لهم ربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة تؤكد على ذلك، مؤكدة أن الهجرة سنظل على استعداد لتذليل كافة العقبات التي تواجه الراغبين في الاشتراك في هذه المبادرة وأي مبادرة أخرى من مبادرات الوزارة.