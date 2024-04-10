محافظ جنوب سيناء يفتتح صيدلية ومطعم أسماك بمنطقة دهب سكوير

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية بمدينة دهب، صيدلية تعمل بنظام " 24" ساعة لتوفير الخدمة لأهالي دهب وزائريها علي مدار اليوم، وايضا افتتح مطعم اسماك بمنطقة دهب سكوير بمدينة دهب.

وطالب محافظ جنوب سيناء خلال الافتتاح بضرورة تنوع الانشطة لارضاء مختلف الاذواق وزيادة الجذب السياحي للمنطقة، رافق المحافظ اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب، وتوني كازا مياس مالك دهب سكوير،ومشايخ وعواقل مدينة دهب.

معرض أهلا بالعيد و ملابسك تسعدهم..

افتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، معرض أهلا بالعيد للسلع الغذائية ومستلزمات العيد من الكعك والبسكويت ومستلزماته بمنطقة دهب اسكوير، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، وتفقد أقسام المعرض التي تضم كافة السلع الغذائية والأساسية، ويجري بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 30 الي 40 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، واطمأن على جودة المنتجات المعروضة، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

وأوضح أنه تم اقامة معرض اهلا بالعيد بجميع المدن لتوفير مستلزمات العيد للمواطنين بأسعار مخفضة، كما افتتح محافظ جنوب سيناء معرض " ملابسك تسعدهم" للتكافل الاجتماعي والذي يضم أنواع مختلفة من الملابس الجديدة والمستعملة للتكافل الاجتماعي بأسعار لا تتجاوز 100 جنيه للقطعة.