مكاسب بايرن ميونخ بعد عودة ساشا بوي من الإصابة

أكمل ساشا بوي، مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، حصة تدريبية منفردة اقتصرت على الركض فقط، بعد عودته من الإصابة التى لحقت به مؤخرا .

ويسعى بوي للعودة مجددا للملاعب، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، حسبما أعلن بايرن ميونخ الألماني اليوم.

وتعرض بوي لإصابة في أوتار الركبة أثناء التدريبات خلال فترة التوقف الدولي في مارس الماضي وغاب عن الملاعب منذ ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه، يتواجد زملاء بوي في العاصمة البريطانية لندن، حيث يلعب بايرن ضد مضيفه أرسنال الإنجليزي، في وقت لاحق، بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا