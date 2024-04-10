أهالى الشرقية يؤدون صلاة العيد في 5000 مسجدًا و711 ساحة شعبية

أدى الملايين من أهالى محافظة الشرقية صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الأربعاء في 5000 مسجداً و711 ساحة شعبية، تم تخصيصهم من قبل مديرية الاوقاف على مستوى مدن وقرى المحافظة، لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وفق الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف.

وتوافد المواطنون منذ الصباح الباكر على المساجد الكبرى والساحات الشعبية المخصصة لصلاة العيد عقب صلاة الفجر في شكل كرفنال زينة المواطنين بتكبيرات العيد، وقد شارك المحافظ في أداء صلاة العيد التي أقيمت بمسجد الفتح بوسط مدينة الزقازيق عاصمة المحافظة، عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وسط الآلاف من المواطنين.



وتناولت خطبة العيد كيفية الإحتفال بيوم العيد وآدابه وضوابط الفرحة وما ينبغي على المسلم عمله من صلة للأرحام و زيارة للمرضى وإدخال البهجة و السرور على اليتيم ، وتبادل المحافظ التهاني بالعيد مع المواطنين عقب انتهاء الصلاة.

وقال الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، إنه في إطار إستعدادات المديرية لإستقبال عيد الفطر المبارك، تم تجهيز 5000 مسجداً تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعويا ًبجانب 711 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتهم وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، مع تكليف إمامين معتمدين ومصرح لهما من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد.

واضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها، لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات، والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية.

وأوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر المبارك كالآتي: أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الإلتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.



وإن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان للسيدات في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما، ولا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما،والاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الفطر 2024 بمصليات السيدات خاصة في الساحات المخصصة، وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.



وقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إستعدادات المديرية لإستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، والتأكد من تجهيز المساجد والساحات المقرر أداء صلاة العيد بها، وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامه المصلين.



وأشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة، وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة، مثمناً دور مديرية أوقاف الشرقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال، وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد، وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

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