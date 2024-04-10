محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها



وسط فرحة كبيرة من المواطنين أدى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها و الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري بالقليوبية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها و عيد عبد الله وكيل وزارة التموين والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان و إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة .

وألقى إمام المسجد الخطبة مهنئا جموع المصلين بعيد الفطر المبارك داعياً المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام و قراءة القرآن الكريم والعبادات التي تقرب بها المسلمون إلى الله طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن شمس يوم عيد الفطر المبارك قد أشرقت ببهجتها وفرحتها على العالم أجمع بالخير واليمن والبركات، فيوم العيد يوم الجائزة للصائمين، كما تناولت الخطبة التأكيد على توطيد وتقوية العلاقات الاجتماعية من خلال التوسعة على الأهل والأبناء والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوي الحاجة .

ومن جانبه، قدم محافظ القليوبية التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات .

وقام المحافظ بجولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة حيث قام الهجان بتوزيع الورد وتبادل الصور التذكارية مع المواطنين وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد .