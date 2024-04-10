موعد مباراتي منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

فترة التوقف الدولي

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهتين حاسمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، خلال فترة التوقف الدولي التى حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في الفترة من الثالث وحتى الحادي عشر من شهر يونيو المقبل.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينافاسو، حيث تقام يوم 3 يونيو المقبل بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، في حين تقام مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو يوم 10 يونيو في الجولة الرابعة من التصفيات نفسها، وتقام خارج الديار وبالتحديد في العاصمة الغينية بيساو.





وكانت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، قد أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينافاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي





ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

الأول: مصر - 6 نقاط

الثاني: بوركينافاسو - 4 نقاط

الثالث: غينيا بيساو - 4 نقاط

الرابع: سيراليون - نقطة واحدة

الخامس: إثيوبيا - نقطة واحدة

السادس: جيبوتي - بدون نقاط

ويحتاج منتخب مصر للفوز في المباراتين القادمتين أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو، وهما المنافسين الأقوى للفراعنة في المجموعة الأولى، وحال نجح في الفوز عليهما، سيكون قد قطع شوطا كبيرا لانتزاع بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، حيث سيرتفع رصيده إلى 12 نقطة، وسيوسع الفارق مع المنتخبين البوركيني الغيني