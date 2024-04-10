تشييع جنازه 4 شباب بينهم ثلاث أشقاء سقطوا في بيارة صرف صحي بالفيوم

شيع المئات من أهالي قرية سنرو بمركز ابشواي بالفيوم فى ساعة مبكرة من فجر اليوم ،4 اشخاص بينهم ثلاث أشقاء، الذين توفوا نتيجه سقوطهم في بيارة صرف صحي أثناء قيامهم بنزح طرنش أمام المنزل.

اتشحت القرية بالسواد والحزن، على فقدان 4 شباب من أبنائه، وانهار أقارب المتوفيين وانتابتهم حالة من البكاء أثناء وصول الجثمامين ووقفوا في صفوف لصلاة الجنازة عليها في المقابر.

تفاصيل الحادث

وكان قد لقى 4 اشخاص بالفيوم مصرعهم بينهم 3 اشقاء سقطوا فى بيارة للصرف الصحى فى قرية سنرو بمركز ابشواى ,تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة فى ابشواى التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم ، تلقى إخطارا من مأمور مركز ابشواى بورود بلاغ إلى المركز بمصرع أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء اثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي، بقرية سنرو التابعة لدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن إلى مكان الواقعة برئاسة رئيس مباحث مركز أبشواي، وتبين سقوط أربعة أشخاص وانتشالهم من داخل بيارة بالقرية عندما سقط أحدهم قام الآخر بمحاولة إنقاذ شقيقه حتى سقط أربعة في محاولة منهم بإنقاذ بعضهم البعض وتوفوا جميعاً داخلها.

وتبين مصرع كلا من محمد سلامة نصر وشقيقه سعيد سلامة نصر ، وشقيقهم الثالث وائل سلامة نصر، والرابع جار لهم بالمنزل، وجميعهم من في قرية سنرو القبليه التابعة لمركز ابشواي في محافظة الفيوم ،

تم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى المركز الطبي بسنرو، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.