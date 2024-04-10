نجم ريال مدريد يرحل في الميركاتو بفرمان أنشيلوتي

ذكرت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في الاستغناء عن خدمات النجم الإسباني داني سيبايوس، لاعب خط وسط الفريق، وبيعه هذا الصيف، بناء على تعليمات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

التقارير أفادت بأن الفريق الملكي فتح أبواب رحيله أمام اللاعب الاسباني مع أمل بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال وصول عرض مناسب.



وعلى الجانب الآخر، ذكرت صحيفة ذا ثلتيك البريطانية نقلا عن مصادر من الجهاز الفني لريال مدريد أن الفرنسي فيرلاند ميندي يوصف داخل الريال أنه لاعب” تم الاستهانة به للغاية”، ولكنه الآن أصبح لاعبا رئيسيا في الدفاع.

من حيث المبدأ، كان هناك اجتماع مقرر بين النادي الملكي وحاشية اللاعب لتحديد مستقبله ، ولكن يبقى أن نرى من سيبقى ومن سيرحل أولا.



ويخوض فريق ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة أمام نظيره مانشستر سيتي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى تلك المرحلة من البطولة عقب فوزه على لايبزيج بنتيجة 2-1، في حين تأهل مانشستر سيتي على حساب كوبنهاجن بنتيجة 6-2.

ويلتقي الفائز من الفريقين مع الفائز من مواجهة آرسنال وبايرن ميونخ، وذلك في مرحلة نصف نهائي البطولة.