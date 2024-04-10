استمرار توافد الآلاف من المصلين لمسجد السيدة زينب لآداء صلاة عيد الفطر

شهد مسجد السيدة زينب "رضي الله عنها" استمرار توافد الآلاف من المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث خصصت إدارة المسجد أماكن للرجال وأخرى للسيدات .

وحرص عدد من اهالي منطقة السيدة زينب على استقبال المصلين بتوزيع تمور عليهم بجانب أجواء روحانيه وسط تعالى أصوات الآلاف من المواطنين بتكبيرات العيد، وجهزت إدارة المسجد البلالين استعدادات لاسقاطها عقب أداء صلاة عيد الفطر.

وتوافد منذ فجر اليوم عدد كبير المصلين إلى مسجد السيدة زينب لاداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 ، وحرص الاهلي على تزين ساحة مسجد السيدة زينب "رضي الله عنها" لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك من خلال تعليق زينة العيد والبلالين.

وكان قد أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعود للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان ، كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات .

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع .

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.