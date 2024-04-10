9 مراكز "للمعقورين" فى المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالفيوم

اعلنت ادارة الطب الوقائى فى مديرية الصحة بالفيوم وجود 9 مراكز للمعقورين من عضة الكلب فى المحافظة وان هذه المراكز موزعة على انحاء المحافظة وهى مراكز المعقورين فى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام والمستشفيات المركزية فى ابشواى وطاميه وسنورس واطسا وفى المركز الطبى بقرية الغرق والمركز الطبى بالشواشنة والوحدة الصحية فى قرية قوته والوحدة الصحية فى قرية المقرانى .

واكد الدكتور محمد عبد التواب مدير ادارة الطب الوقائى انه فى حالة تعرض اى شخص للعقر من كلب او حتى حدوث خدوش عليه بالتوجه الى لاقرب مركز من مراكز المعقورين لتلقى اللقاح والمصل مجانا وان هذه الخدمة متوفرة فى جميع هذه المراكز طوال اليوم .

كما اكد على تسجيل المواليد والوفيات فى جميع مكاتب الصحة بالفيوم بالمجان .

رفع درجة الاستعداد

ومن جهه اخرى اعلن الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات المركزية والنوعية والعام والمراكز الطبية والوحدات الصحية والمراكز الطبية لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وقد عقد اجتماعا مع مديرى المستشفيات و الادارات الصحية لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتورخالد عبد الغفار -وزير الصحة والسكان بضرورة تواجد مديرى المستشفيات او نوابهم يوميا وووضع جداول النوباتجيات و منع الاجازات وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية و الامصال و الطعوم و التاكد من أرصدة بنوك الدم من الدم ومشتقاته لمواجهة حالات الطوارئ خلال الاحتفالات بالعيد.

كما وجه وكيل الوزارة بزيادة اعداد الاطباء و التمريض بالمستشفيات وشدد على تكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية للتاكد من انتظام العمل و التاكد من المولدات الكهربائية.

وقد قام الدكتورشريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجى ومعه فريق من ادارة المستشفيات والرقابة الداخلية والتفتيش المالى و الادارى و التمريض بالمرور على مستشفى التامين الصحى ومستشفى الصدر,كما قام الدكتورمحمد عبد الله -مدير ادارة الطوارئ والمستشفيات بالمرور المسائى على مستشفى ابشواى .

و اكد الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الوقائى بان فرق مراقبة الاغذية بالمديرية وجميع الادارات قامت بتكثيف المرور على الاسواق ومحال بيع الاسماك كما قاموا بالمرور على الفنادق السياحية ببحيرة قارون, وقام مراقبو صحة البيئة باخد عينات من حمامات السباحة من القرى والفنادق السياحية بطول بحيرة قارون .

واكد وكيل وزارة الصحة بالفيوم استمرار الحملات طوال ايام العيد كذلك يستمر مرور فرق الطب العلاجى والرعاية الاساسية طوال ايام عيد الفطر المبارك.