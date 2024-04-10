آخر مستجدات ليفربول في ملف المدير الفني الجديد

يسعى مسؤولو التعاقدات بنادي ليفربول الإنجليزي في إنهاء ملف التعاقد مع مدرب جديد للفريق الأول خلفا للالماني يورجن كلوب بعد إعلانه الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن ليفربول توصل إلى اتفاق شفهي مع البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة، بشأن قيادة الريدز في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن الطرفين ليفربول وأموريم ناقشا عقدًا لمدة 3 سنوات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن رحيل المدرب البرتغالي عن ناديه حتى الآن.

وأوضحت أن أموريم ضمن حسابات بايرن ميونخ أيضا لخلافة توماس توخيل في الموسم المقبل.

وسبق أن ارتبط اسم أموريم بقيادة برشلونة، لكن أكدت تقارير مؤخرًا أنه خرج من حسابات النادي الكتالوني.

يذكر أن أموريم لديه شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن سبورتنج لشبونة في الصيف المقبل.