الأربعاء 10 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء توافد الآلاف لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الأزهر الشريف

المصلين
المصلين

 

توافد منذ قليل الالاف من المصلين على مسجد الازهر الشريف صباح اليوم الاربعاء لاداء صلاة عيد الفطر المبارك،  وسط حالة من البهجة التي تغمر وجوههم احتفالا بعيد الفطر. 

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بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك من الحرم المكي

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استقرار العملات الأجنبية أمام الجنيه في أول أيام عيد الفطر المبارك

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الاربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال. 

وقالت الافتاء" إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. 

وأوضحت،  قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الاربعاء أول أيام شهر شوال.

وجاءت مواعيد صلاة عيد الفطر في المدن والمحافظات كالاتي: 

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الفطر في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر  في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

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