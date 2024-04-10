استقرار العملات الأجنبية أمام الجنيه في أول أيام عيد الفطر المبارك

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، شهدت استقراراً في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وذلك بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وثاني أيام إجازة العيد بالبنوك والمصارف.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفق لآخر تحديث لموقع البنك المركزي.



سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه 10-4-2024





سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 47.52 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.47 جنيه للشراء و 51.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.02 جنيه للشراء و 60.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.96 جنيه للشراء و 35.08 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.90 جنيه للشراء و 6.92 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 52.45 جنيه للشراء و 52.63 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 31.29 جنيه للشراء و 31.38 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.57 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

يذكر أن أسعار العملات الأجنبية ف مصر تتأثر بما يدور من احداث على المستوى المحلي والعالمي من حروب وصراعات وغيرها من احداث ساخنة، أبرزها في الوقت الحالي استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة، والصراع بين روسيا وأوكرانيا.

رفع سعر الفائدة ..البنك المركزي

يشار إلى أنه في 6 مارس المنصرم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.