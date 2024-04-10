بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك من الحرم المكي
حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبتي عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة من المملكة العربية السعودية.
شاهد البث المباشر..
موعد صلاة العيد في السعودية بعد شروق الشمس بخمسة عشر دقيقة، واليكم مواقيت الصلاة في المحافظات.
- مكة المكرمة (5:36 صباحًا).
- المدينة المنورة (5:35 صباحًا).
- جدة (5:36 صباحًا).
- الدمام (5:39 صباحًا).
- جازان (5:37 صباحًا).
- نجران (5:38 صباحًا).
- أبها (5:36 صباحًا).
- تبوك (5:34 صباحًا).
- حائل (5:34 صباحًا).
- المدينة المنورة (5:35 صباحًا).
- القصيم (5:34 صباحًا).
- خميس مشيط (5:36 صباحًا).
طريقة صلاة عيد الفطر
تؤدى صلاة عيد الفطر ركعتين ، في الركعة الأولى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وبعدها يكبر سبع تكبيرات ، بعدها تكبيرة الركوع ، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة .
والركعة الثانية يكبر الإمام خمس تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أيضاً ، ويقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة.
موعد صلاة العيد
وقت صلاة العيد يكون بعد أن ترتفع الشمس إلى قدر رمح، أي في مستوى مرتفع عن الأفق، وتعادل مترين، وتنتهي في وقت زوال الشمس .
ويُقَدّر بمرور ربع ساعة بعد شروق الشمس، وينتهي وقتها بزوال الشمس.
سنن صلاة العيد
- الأكل صبيحة العيد قبل الذهاب للصلاة ، لِما ورد عن الصحابيّ بريدة الأسلمي “كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجُ يومَ الفطرِ حتى يَطْعمَ ، ويوم النحْرِ لا يأكلُ حتى يرجعَ فيأكلَ من نسيكَتهِ”.
- الإغتسال والتطيب قبل الذهاب لصلاة العيد ، فقد كان ابن عُمر لا يذهب إلى المُصلّى حتى يغتسل، ويُسَنّ التطيُّب والتسوُّك .
- لبس أجمل الثياب وأحسنها ، حيث كان ابن عمر رضي الله عنهيلبس أجمل الثياب في يوم العيد .
- الذهاب لمصلى العيد من طريق والعودة من طريق آخر .
- إصطحاب الأطفال لصلاة العيد .
- التمهُّل في الانصراف بعد الصلاة للتسليم على الناس وتفقد أحوالهم ، كما ورد في الحديث: (رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا انصرفَ منَ العيدَينِ أتى وسطَ المصلَّى فقامَ فنظرَ إلى النَّاسِ كيفَ ينصرفونَ وكيفَ سمتُهم ثمَّ يقفُ ساعةً ثمَّ ينصرفُ)
- أداء صلاة العيد في مصليات خارج المسجد وفي الساحات العامة فلا تُصلّى في المسجد إلّا للحاجة .
- ترديد تكبيرات العيد أثناء الذهاب لمصلى العيد .
- يوتيوب تكبيرات العيد من الحرم المكي
- كم عدد تكبيرات صلاة العيد الفطر
- تكبيرات عيد الفطر 2024
- موعد عيد الفطر في الجزائر
- تكبيرات العيد الفطر
- نغمة تكبيرات العيد من مصر mp3
- موعد عيد الفطر 2024 في السعودية
- موعد عيد الفطر 2023 في السعودية
- أول أيام عبد الفطر 2024
- صلاة العيد من الحرم المكي اليوم صالح بن حميد
- تكبيرات العيد والحج
- تكبيرات العيد ما هي
- تكبيرات العيد مكتوبة
- تكبيرات العيد مكرره يوتيوب
- تكبير يوم العيد
- تكبيرات العيد mp3