بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك من الحرم المكي

حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبتي عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة من المملكة العربية السعودية.

شاهد البث المباشر..

موعد صلاة العيد في السعودية بعد شروق الشمس بخمسة عشر دقيقة، واليكم مواقيت الصلاة في المحافظات.

مكة المكرمة (5:36 صباحًا).

المدينة المنورة (5:35 صباحًا).

جدة (5:36 صباحًا).

الدمام (5:39 صباحًا).

جازان (5:37 صباحًا).

نجران (5:38 صباحًا).

أبها (5:36 صباحًا).

تبوك (5:34 صباحًا).

حائل (5:34 صباحًا).

المدينة المنورة (5:35 صباحًا).

القصيم (5:34 صباحًا).

خميس مشيط (5:36 صباحًا).

طريقة صلاة عيد الفطر

تؤدى صلاة عيد الفطر ركعتين ، في الركعة الأولى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وبعدها يكبر سبع تكبيرات ، بعدها تكبيرة الركوع ، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة .

والركعة الثانية يكبر الإمام خمس تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أيضاً ، ويقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة.

موعد صلاة العيد

وقت صلاة العيد يكون بعد أن ترتفع الشمس إلى قدر رمح، أي في مستوى مرتفع عن الأفق، وتعادل مترين، وتنتهي في وقت زوال الشمس .

ويُقَدّر بمرور ربع ساعة بعد شروق الشمس، وينتهي وقتها بزوال الشمس.

سنن صلاة العيد