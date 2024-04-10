حملات على المنشأت السياحية بالفيوم ومتابعة المستشفيات خلال اجازة العيد

اعلن الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات المركزية والنوعية والعام والمراكز الطبية والوحدات الصحية والمراكز الطبية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقد عقد اجتماعا مع مديرى المستشفيات و الادارات الصحية لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتورخالد عبد الغفار -وزير الصحة والسكان بضرورة تواجد مديرى المستشفيات او نوابهم يوميا وووضع جداول النوباتجيات و منع الاجازات وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية و الامصال و الطعوم و التاكد من أرصدة بنوك الدم من الدم ومشتقاته لمواجهة حالات الطوارئ خلال الاحتفالات بالعيد.

كما وجه وكيل الوزارة بزيادة اعداد الاطباء و التمريض بالمستشفيات وشدد على تكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية للتاكد من انتظام العمل و التاكد من المولدات الكهربائية.

وقد قام الدكتورشريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجى ومعه فريق من ادارة المستشفيات والرقابة الداخلية والتفتيش المالى و الادارى و التمريض بالمرور على مستشفى التامين الصحى ومستشفى الصدر,كما قام الدكتورمحمد عبد الله -مدير ادارة الطوارئ والمستشفيات بالمرور المسائى على مستشفى ابشواى .

و اكد الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الوقائى بان فرق مراقبة الاغذية بالمديرية وجميع الادارات قامت بتكثيف المرور على الاسواق ومحال بيع الاسماك كما قاموا بالمرور على الفنادق السياحية ببحيرة قارون, وقام مراقبو صحة البيئة باخد عينات من حمامات السباحة من القرى والفنادق السياحية بطول بحيرة قارون .

واكد وكيل وزارة الصحة بالفيوم استمرار الحملات طوال ايام العيد كذلك يستمر مرور فرق الطب العلاجى والرعاية الاساسية طوال ايام عيد الفطر المبارك.

برقيات تهنئة بالعيد

ومن جهه اخرى بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فيها: " بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بكل الخير، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".

كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقيتي تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ ولفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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